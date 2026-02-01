議員中800萬頭獎！王瑞德爆北市的他中今彩539 喜請喝珍奶

媒體人王瑞德分享一名台北市議員喜中今彩539頭獎。資料照，歐芯萌攝



誰是台彩頭獎幸運人？資深媒體人王瑞德近期透露，被一名台北市議員請喝珍珠奶茶，才知對方中了金彩539頭獎分享好運，不少網友開始猜測幸運兒的身分。為此，國民黨台北市議員詹為元趕緊跳出來笑說不是自己。

王瑞德週五（1/30）在臉書上發文，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢，那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎！800萬扣稅後實領640萬。他說本來還怕今年不好募款。」

王瑞德的貼文引起網友們的興趣熱議，「好想知道是誰啊」、「原來539真的會中不是傳說」、「申報的時候應該就知道是誰了吧」，也有網友說，「這我知道，這個議員姓洪」。

對於網友們猜測點名，詹為元31日在臉書上笑說，「那個…我沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情。請中頭獎的台北市議員快自首好嗎？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」

