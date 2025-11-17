議員也險受害！ 假催繳違停郵件仿「監理站官網」竊資

詐騙網頁監理服務網。（圖／東森新聞）





詐騙事件層出不窮，就連監理站網頁都被仿冒！台北市議員游淑慧就說，日前收到郵件催繳交通罰鍰，正準備網路繳費的時候，想到自己名下沒車，才仔細觀察網址，驚覺遇到詐騙！事後游淑慧趕緊通報數發部，但過了快一天，詐騙網頁還沒消失，也讓她痛批，政府打詐速度有夠慢。

仔細對比真假網站，詐騙網頁監理服務網LOGO、頁面設計，幾乎跟真網頁沒太大差別，但真網頁網址有gov．tw為政府網頁，而且要輸入出生年月日，另外注意事項，還比假網頁多了第三點，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙，請提高警覺！！！但這樣的詐騙手法，就連議員都差點上當。

廣告 廣告

台北市議員（國）游淑慧：「我差一點，一秒鐘就要去登入去繳納，但後來我想到我名下沒有車，所以我又再去反覆再去確認。」

當了十幾年公務員，台北市議員游淑慧，呼籲民眾一定要提高警覺，別因為罰單金額不高，就降低自己戒心，不過最讓議員不滿的是向數發部通報後，過了快一天，都沒有關掉這個詐騙網頁。

台北市議員（國）游淑慧：「如果政府沒有舉，全國之力去打詐的話，那我們詐騙集團，就是會這樣子雨後春筍，數發部自己的網站，都做很像詐騙網站。」

議員開酸政府動作有夠慢，數發部回應，還需要等相關部門核實，如有確認會儘速更新資訊，但中央這樣層層手續，只怕打詐速度，永遠跟不上詐團招數。

更多東森新聞報導

詐團慘了！黃金重量小數點標錯 騙500萬判沒收1.6億

獨家／滑Threads應徵「婚紗模特」 25歲女遭詐近200萬

豐原5口遭恐怖「養套殺」逼死 檢揭血淚遺書：無止盡壓榨

