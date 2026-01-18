「議員位子300萬」？趙怡翔火大喊：謠言散播者等著被告

國安會副秘書長趙怡翔表示，將對造謠者、轉傳者提出法律告訴。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨籍趙怡翔去年 9 月辭去台北市議員一職，接任現國安會副秘書長，原辦公室執行長劉品妡隨後接手投入地方初選。近日社群平台流傳指稱，劉品妡支付高額金錢，換取趙怡翔讓位與支持，引發討論。對此，趙怡翔今（18）日在臉書發文回應，直指相關說法為惡意造謠，將採取法律行動。

趙怡翔在臉書表示，因目前工作性質關係，除非有必要，否則他一向避免站在第一線評論政治議題，但近日在不同社群平台出現多則謠言，內容令他「憤怒又難過」。他指出，有文章在民進黨地方群組中流傳，謊稱其前議會辦公室執行長劉品妡，支付巨額款項以換取他的讓位與支持。

趙怡翔表示，熟悉黨內生態者都清楚，地方初選前，各類造謠並非少見，但這篇文章已明顯超出合理競爭範圍，屬於「低級、惡劣、毫無成本的造謠」。他強調，無論是認知作戰或政治鬥爭，都將循法律途徑處理，包括提出告訴，轉傳者也會比照辦理。

他直言，語氣之所以嚴正，是因為無法接受對個人人格的污衊，也不能容忍對劉品妡的抹黑，並強調任何政治競爭，都不應泯滅人性或突破道德底線。

趙怡翔也在貼文中說明，劉品妡當初加入團隊，是因為兩人於民進黨青年外交培力營結識，對方對文化、交通與國際事務具備熱忱，且對公共議題掌握度高、具親和力，這些都是邀請她投入公共事務的原因。

他提到，自己轉職離開台北市議會後，因工作屬性與尊重黨內初選機制，無法替劉品妡站台、掃市場或做出公開表態，讓她無法比照其他新人，必須獨自承擔選戰壓力，對此始終感到歉意。

趙怡翔最後表示，面對近日來路不明的謠言，將依法處理，不論其動機為何。他也相信，這類事件只會讓優秀的年輕人更堅定投入當前工作，讓社會看見更乾淨、更理想的政治環境。

