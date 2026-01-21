議員促台中跟進普發現金 盧秀燕嘆：若有錢誰不想發？

台中市長盧秀燕表示，有錢的話會想普發現金。(翻攝自盧秀燕臉書粉專)

民眾黨議員江和樹今（21日）向台中市長盧秀燕表示，部分城市已普發現金，「民眾怨無不怨少（有比沒有好）」，請市政府或多或少也普發。盧秀燕則認為，中央若按照國民黨版《財劃法》撥給台中市幾百億，有機會可普發現金，但目前為止行政院仍不願公告、執行。

民進黨立委何欣純日前在台中市長盧秀燕面前喊出，若自己當市長，將會普發現金，讓市民共享城市紅利。台中市議會今（21日）召開臨時會，民眾黨籍市議員江和樹質詢時提到，經濟成果全民共享，多座城市已普發現金，「怨無不怨少（有比沒有好）」，若中央給錢，任期內是否會普發現金。

盧秀燕回應，115年度的預算，中央減少補助157億元，市政府仍在發愁，今年增加營養午餐補助可能還要舉債。不過，若中央政府依國民黨版本的《財劃法》撥幾百億的話，有機會可普發現金，但目前為止行政院仍不願公告、執行。

民進黨團總召周永鴻指出，普發現金議題去年已提案，當時國民黨團與民眾黨皆反對，但現在覺得勢頭不對，就回頭談該議題，「民眾黨如果是認真，就該好好正式提案，不要只是做秀」。周永鴻強調，盧秀燕應盡快處理，不能如同營養午餐議題，等台北市長蔣萬安確定了才表態，更不要等國民黨立委江啟臣也開出「當選後普發現金」，才說要跟進。

國民黨團書記長李中則表示，台中市今年預算與全國各縣市相同，正等待《財劃法》增加多少預算，若增加，有人會希望營養午餐全部免費，有人則希望增加建設經費，不過，一切還是要交給台中市政府考量，希望量力而為。





