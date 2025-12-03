議員促基市府統一發布管道

新山水庫抽取基隆河水源，油污事件引發民眾恐慌。（記者鄭鈞云攝）

記者鄭鈞云∕基隆報導

近日基隆發生自來水油汙事件，自十一月二十七日早上發生基隆河被排放汙水事件，當日傍晚基隆市安樂區開始陸續傳出自來水有汽油味，十一月二十八日更是有許多家長擔憂學校用水是否受到影響，里長民代連續幾日不斷接到市民用水問題，自來水公司電話滿線。

市議員吳驊珈指出，身為自來水公司當然董事的市長謝國樑，對民生用水完全不關心，甚至毫無概念，連新山水庫抽取基隆河水源一事竟然也是現在才知道，更輕忽水汙染嚴重性，事發第四天才召開跨局處應變會議。

吳驊珈更指出，基隆市府針對查緝肇事者進度、明確的補償規範，甚至科學的水質恢復依據，至今沒有統一發布事件相關資訊的地方，迄今市民還是不知道水能不能喝，呼籲謝國樑重視民生用水，讓市民能早日安心恢復正常生活。