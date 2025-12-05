議員促強化淹水預警系統 台東縣府研議改善

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東市多處社區只要水利署發布2級淹水警戒必淹水，台東縣議員簡維國要求，台東縣政府應強化淹水預警系統。台東縣府表示，目前共有17處防災社區，也會研議改善預警機制。

台東縣議會今天審查台東縣政府建設處的明年度預算，民進黨籍縣議員簡維國關切水患自主防災社區推動情形，他指出，台東市豐榮地區長年逢雨即淹，要求縣府加強提前預警與照顧弱勢族群。

簡維國表示，台東市豐榮地區長年面臨淹水問題，只要水利署發布2級警戒30分鐘內必定進水，縣政府建立更提前的室內淹水風險預警機制，讓獨居長者與行動不便者可提早應變，如抬高家具、預作撤離準備。

建設處長蔡勝雄回應表示，台東縣原有19個水患自主防災社區，其中2個已退場，多數分布在南迴線，今年防災演習則移至縱谷辦理，東海岸尚未建立防災社區，主因為部分社區意願不足，且多年未發生災情後便選擇退場，目前尚未另編列專責預算推動新增社區，而知本地區今年榮獲防災演習最優獎項。

簡維國進一步詢問，台東縣政府編列新台幣200萬元防災設備經費的實際用途與補助對象，並建議市區里鄰範圍較小者，是否可跨社區整合申請資源。

蔡勝雄表示，目前仍以行政區作為社區劃分依據，跨區整合在實務執行上確有困難，相關預警精準度與提前通報機制，後續將再研議精進。

至於是否能建立更提前的室內淹水風險預警機制，縣政府則表示，議員的建議會納入研議。（編輯：龍柏安）1141205