議員促金酒解決庫存問題 金酒：滾動促銷調整

（中央社記者吳玟嶸金門10日電）金門縣議員董森堡今天質詢表示，金酒應提高產品價值並解決庫存問題，而非把酒用抽籤配酒方式推給民間；金酒表示，持續滾動式盤整庫存，搭配議題等方式增加酒品吸引性。

金門縣議會今天進行金門酒廠公司專案報告，內容包括金酒綜合損益表、捐贈縣庫金額等。

無黨籍議員董森堡質詢指出，根據金酒預算書，民國111年度到115年度製酒成本每公升上漲新台幣50元，但售價幾乎原封不動，金酒的品牌價值要維護，「是否有調價機會？」

廣告 廣告

金酒總經理丁丞康答詢表示，金門高粱在台灣白酒市場有很高市場佔有率，需考量漲價可能導致消費者不願購買等因素；他說，希望能研擬如何調漲末端售價，現有庫存的廠商也能受惠。

此外，董森堡表示，金酒庫存逐年增加，金酒應思考如何解決庫存問題，而非把酒用抽籤的公民配酒方式推給民間或者推向庫存。會中董森堡贈送抽抽樂玩具給丁丞康，董森堡說，用意在希望金酒能提高產品價值，而非酒品市面庫存沒有精準計算，酒品銷售不出就抽籤讓民眾買酒，應努力開拓國內外市場。

金門酒廠會後透過文字說明，有關庫存商品去化問題，金酒公司持續滾動式盤整庫存商品，針對不同客層的商品搭配議題、活動來增加酒品吸引性，在促銷過程中也會規劃評估導入優惠價格、限時限量、滿額抽獎等靈活方式來強化銷售力度。（編輯：李亨山）1141210