議員促高雄垃圾隨袋徵收 陳其邁：先擇1行政區試辦

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）國民黨高雄市議員白喬茵今天質詢指出，高雄垃圾處理量能「已瀕臨極限」，建議市府推動垃圾處理費隨袋徵收。對此，高雄市長陳其邁答詢表示，會研議擴大試辦，初期先擇1個行政區試辦。

白喬茵表示，高雄9月起陸續爆發廢棄物爭議事件，彙整數據發現，2023年高雄每日每人平均垃圾量1.65公斤是六都最高，高雄有全台最多的4座垃圾焚化爐，但使用皆已超過20年設計年限，面臨檢修與淘汰壓力，垃圾處理瀕臨極限。

白喬茵說，只要1座焚化爐發生意外，就可能出現垃圾堆置和垃圾山問題。她建議市府推行垃圾處理費隨袋徵收，同時加強垃圾分類宣導，以有效減少垃圾量。

陳其邁答詢表示，若要推動隨袋徵收，應逐步進行。初期可先選擇1個行政區試辦，並從超商開始，再擴大到整個行政區。他會請相關單位研議可行試辦方案。

此外，白喬茵也提到，高雄國家體育場舉辦演唱會免收場租等政策，應有落日條款，並訂定明確簽收費標準，避免長期犧牲市庫財政收入。

陳其邁回應表示，若貿然以落日條款限制，恐削弱高雄爭取國際知名團體開唱的競爭力，演唱會收費標準正在研議、檢討中，已責成副市長草擬相關收費規範。（編輯：謝雅竹）1141202