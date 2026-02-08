議員初選爆冷出局！酸陳彥廷「家樂福上班」惹議 周曉芸道歉了

即時中心／顏一軒報導

民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸投入新北市議員第四選區（三重、蘆洲）黨內初選，孰料卻意外敗給神秘對手陳彥廷，外界解讀敗陣與前發言人李有宜退黨有關。周曉芸接受媒體電訪時稱，「沒人知道陳先生是誰，他畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，引爆失言歧視風波。對此，她昨（7）日晚間緊急致歉，並鄭重澄清職業不分貴賤。





周曉芸透過臉書（Facebook）發文指出，媒體報導她在受訪時，因提及同黨參選人陳先生「家樂福工作」一事，引發了大眾的討論，甚至被解讀為對特定職業的歧視。對此，她認為有必要完整還原當時的對話脈絡，並針對造成的不佳觀感致歉。

她強調，在受訪過程中，所提及關於陳先生的求職經歷，實則是引用自陳先生本人在初選過程中的自述。

周曉芸轉述，陳先生曾提及，他在台大畢業後，因苦尋相關背景的工作無果，選擇進入家樂福工作，且一做就是十年；當時自己發言的原意，是因記者詢問是不是蘆洲某陳姓醫師，「我還原事實原貌為當事人澄清」。

然而，周曉芸說，在受訪時的表達不夠精確，同時遺憾未完整前因後果，導致這段話被片面解讀為我個人對陳先生工作能力的否定，甚至衍生出「歧視賣場工作」的誤會，這絕非她原話的本意。

因此，周曉芸要向社會各界致上最深的歉意，並鄭重澄清：職業不分貴賤，每一位在崗位上兢兢業業、付出辛勤的工作者，都值得最高的敬意 ，這是她一直以來的價值主張；陳先生在家樂福服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影。

最後，她也懇請各界給予陳先生一點個人空間，這件事不應影響他個人生活，或使得周遭同姓名的人受影響，由衷感謝各界的指教與建議，自己會謹記在心，繼續在服務的道路上堅持初衷，一路向前。





