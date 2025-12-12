議員助理偷吃小三稱「我的女人」 妻見鹹濕對話崩潰了

雲林一名人妻發現丈夫多次與女子以「寶貝」、「老婆」互稱，並多次一同出遊。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）





雲林一名人妻小淇（化名）發現擔任議員助理的丈夫阿毛（化名），多次與女子莉莉（化名）以「寶貝」、「老婆」互稱，甚至兩人多次一同出遊、前往旅館以及露骨對話，氣得離婚並求償100萬元精神慰撫金，判決出爐！

根據判決書，小淇與阿毛於2011年間結婚，並育有3名未成年子女，沒想到今年8月起，發現阿毛與莉莉有親密、鹹濕的對話及共同出遊的行為。

對話紀錄顯示，莉莉曾向阿毛稱「我照顧你的下半身」、「我感覺自己只是一個你喇去睡的女人而已等語」，阿毛則回覆道，「妳照顧我的下半身太多了，我一次就嚇到」、「莉莉小姐，妳是我阿毛的女人妳懂嗎？」小淇主張兩人已發生性行為，顯然侵害其配偶權，婚姻破裂，於11月4日經調解 離婚 ，因此求償精神慰撫金100萬元。

阿毛坦承與莉莉的對話及出遊事實，但否認曾發生性行為，他辯稱，由於小淇一年多前即離家出走，他深感寂寞才會到夜場尋歡，莉莉只是他情感上的精神寄託，兩人僅是客人與小姐的關係；莉莉稱，她從事八大行業需要業績，明知阿毛在追求，便「利用其感情投其所好」來獲取消費或出場費，她強調，對話內容僅是對客人的調情手段，「對所有客人都一樣」，否認侵害配偶權。

法院經審理，認為阿毛與莉莉的行為已破壞小淇婚姻的幸福、安全與圓滿，侵害配偶權的事實成立，應負連帶損害賠償責任，最終，法院審酌阿毛為高中肄業之學歷，在做議員助理，每月薪資約4萬多元，以及莉莉名下有自小客車1輛及投資款與營業所得等情，判決阿毛與莉莉應賠償小淇精神慰撫金新臺幣10萬元，全案可上訴。

