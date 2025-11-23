議員助理超狂！PO文指「綠委是小三、黑槍介選、地下錢莊」嘴秋下場曝

社會中心／洪正達報導

民進黨嘉義市議員林煒軒助理李冠霖，2023年間在PTT發文，指摘同黨立委王美惠是小三、前市議員江熙哲持槍介入議長選舉、市議員黃敏修是地下錢莊，案經台南高分院審理後，法官認定李冠霖PO文貶損3個人，因此依加重誹謗罪判處3個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，李冠霖2023年9月間在PTT上PO文，在「嘉義市信賴之友會江熙哲持槍介入大選」一文中明確指出王美惠是江熙哲小三、江又多次持槍恐嚇介入議長選舉、市議員黃敏修是地下錢莊等話語被提告，案經嘉義地院一審後判處無罪，檢方不服上訴。

台南高分院在審理此案時，認為李冠霖將江熙哲的雙手比讚的照片，變造為雙槍畫面，再加註「以槍枝威脅恐嚇」等話語，加深槍枝介入選舉意象，但開庭時又承認PO文提到的5000萬元是自己推算，承認自己未經詳加查證便以肯定語氣指控，未盡查證義務。

法官也表示，有關「小三」、「妻離子散」等說法，來源為李冠霖無意間聽聞有人以「鬥陣欸」形容兩人關係，在憑空捏造離婚時間與選舉合作等，並沒有客觀依據，兩人關係也有王惠美前夫姐姐、江熙哲也出是戶籍資料，證明自己未婚等，證明李冠霖不實指控，且與公共利益無關。

法官也強調，政治言論雖給予最大保障，但在網上PO出足以嚴重損害名譽得指摘，仍要履行查證義務，若未查證及散布，已屬於明知或重大輕率的真實惡意，因此認定李冠霖已同時貶損3個人名譽，依加重誹謗罪判處3個月徒刑，得易科罰金。

