議員勸進選宜蘭縣長 林茂盛：給事情做好

無黨籍代理縣長林茂盛被視為參選下屆縣長的熱門人選之一，今天有議員追問他是否投入選舉，他回應，給事情做好比較重要。（李忠一攝）

宜蘭縣長選舉國民黨尚未確定選將，但熱門人選之一議會議長張勝德已掛起看板，正式表態爭取國民黨提名，今天（19日）無黨籍代理縣長林茂盛赴議會總質詢時，有議員關注林茂盛動向，更鼓勵他出來選舉，對此林茂盛並未表態，僅回應說「在這個位置，給事情做好。」

無黨籍議員林錫明今天質詢時，不諱言自己的立場比較偏藍，包括表決也是如此，他是無黨籍議員，而無黨籍議員在議事中扮演重要的關鍵角色，民意代表是要為百姓做事，他也以無黨籍之姿選上議員好幾次。

林錫明指出，現在的選舉都是政黨政治，但他做事、為民服務不分藍綠，「我們都沒黨，來選啦！」他也說，他在走訪基層時，看到基層肯定林茂盛很打拚，基層也都很關心林茂盛「到底有沒有要選？」

林茂盛回應說：「在這個位置，給事情做好。」並未表態參選。林錫明追問，剩下1年，你有沒有要選？林錫明也笑說，還是議長在上面主持議事，「你不好意思講？」林茂盛回應說，現階段就是給事情做好，比較重要。

