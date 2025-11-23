議員勸進 林茂盛：做好代理縣長

宜蘭縣議員林錫明勸進代理縣長林茂盛參選縣長，回應感謝肯定。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣議員林錫明勸進代理縣長林茂盛參選縣長，回應感謝肯定。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會首日縣政總質詢，宜蘭縣議員林錫明於日昨提出鼓勵代理縣長林茂盛競選下屆宜蘭縣長。林錫明表示，外傳競選縣長，代理縣長林茂盛的爆發力很強，到底要不要選縣長，在縣政總質詢一定受到關注，或是有要競選還是不敢說，站在同是無黨籍立場，還是要勸進，政黨在競選上是很重要的，希望為百姓來打拚，這是地方福氣！

縣議員林錫明縣政總質詢時強調，「無黨無包袱、好做事」，勸進林茂盛參選，自己絕對支持。林茂盛回應「感謝肯定，現階段還是給事情做好！」

對於縣議員林錫明的勸進，代理縣長林茂盛表示，目前一定要把代理縣長的職務做好，也一定要全力以赴，議員提到選縣長，是對我的肯定也是對縣府團隊的肯定，受到鄉親的支持。代理縣長林茂盛強調，未來還是全力繼續會把代理縣長的職務做好。

2026宜蘭縣長選舉，民進黨中央正式提名林國漳律師參選宜蘭縣長，國民黨宜蘭縣議長張勝德已表態爭取黨內提名，懸掛看板強烈爭取提名，國民黨不分區立委吳宗憲參選縣長態度不變，還是以「球來就打」勤跑基層，民眾黨的前立委陳琬惠公布參選起手式定型照，強調「只有不選才會宣布！」。