議員參選人掛看板挺江啟臣 江和樹透露白營支持「他」任台中市長 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026年台中市長選舉，藍營還沒進入正式提名階段，但地方選戰動態已逐漸升溫。其中，最競爭的北屯區近日街頭出現大型看板，市議員參選人許育璿與立法院副院長江啟臣同框，並以「駿馬啟新程、躍進旗艦城」為主軸，訴求中央地方連線、世代接力與城市治理想像。

北屯近年人口持續成長，是台中人口最多行政區之一，亦被視為市長選戰的關鍵票倉與重要指標區，地方形容北屯是「市長搖籃」，候選人若要穩住全市基本盤，北屯的民意走向往往具有放大效應。

廣告 廣告

地方人士指出，在市長人選尚未定案的空窗期，基層選戰先透過「與誰合體、與誰連線」釋出訊號。許育璿率先以江啟臣作為看板合體對象，時機點敏感，被解讀為藍營地方選將提前布局。

許育璿今（13）日表示，他支持江啟臣參選台中市長，不僅是因江的民調碾壓領先，江啟臣穩健問政、外交經驗完整，其國際視野與在地經驗，能帶領台中邁向國際級城市。

許育璿認為，江啟臣7年前初選時，以些微之差落敗給台中市長盧秀燕，卻展現「願選服輸」的高氣度，全力輔選。他強調，台中是2028重返中央的基礎，有「輸不得」的壓力，黨內也應避免初選內耗，被綠營見縫插針。

許育璿也呼籲黨中央，國會戰力需穩定，避免初選讓韓江配被攻擊、影響運作。盼黨中央展現決斷力，徵召最強參選人，才能穩住基層信心。

許育璿補充，北屯面臨人口快速增加下的城市課題，包括通勤交通壅塞、公共設施量能、親子與運動空間不足等問題，需要更有效率的政策與建設推動。希望透過中央地方合作，把資源與建設「做得到、落得下」。

議員參選人掛看板挺江啟臣 江和樹透露白營支持「他」任台中市長 9

另外，民眾黨中央委員江和樹表示，台灣民眾黨針對台中市長選舉候選人，並沒有適合人選，故2026必須藍白合，如果沒有合作，等於送給民進黨當市長了，這個不是市民想要的台中市。

江和樹指出，江啟臣與立委楊瓊瓔都是很好的人選，但目前民眾黨內部意象比較支持江啟臣，因為江有國際觀。他強調，希望台中讓國外可以看見，盼未來台中市發展要走向國際。

「台中市是重中之重，選出來的市長也要有內容。」江和樹認為，市長並非市議員或立委等級，而是對城市發展至關重要，呼籲國民黨趕快推舉人選，即能與黨主席黃國昌談合作，「我們一定全力相挺」。

照片來源：許育璿、江和樹辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

主計總處指台灣未來帳戶經費龐大 廖偉翔：為下一代建立可增值資本

AI導入城市治理 江啟臣：政府需保有民主監督與價值判斷

【文章轉載請註明出處】