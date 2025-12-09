議員參選人遭爆「婚外情ing」…匿名黑函曝！市黨部發聲了

記者簡榮良／高雄報導

距離2026年選舉還有一年，政治攻防已打得火熱！民進黨高雄市黨部尚未拍板議員初選時程，近期卻流出一封標題「某某人婚外情ing」為題的檢舉信，強調對方背景很硬，申訴無門。對此，市黨部主委黃文益明確表示，未接獲任何具名陳情，若是黑函不會主動處理。

針對近期流出參選人檢舉信，黃文益說未接獲任何具名陳情，若是黑函不會主動處理。

據悉，高市黨部11月公布第一階段議員提名，11個選區有7個大略底定，剩三民區、鳳山區、前鎮小港區及林園大寮區尚未達成共識，原訂今（9）日將進一步討論，最後決定收集更多意見，延後至23日再表決。

未料此時，一封標題為「某某人婚外情ing」的檢舉信在地方流傳，內容指稱某位參選人涉入婚外情，雙方還有不明金錢來往、背景都很硬，雖向黨中央提出申訴卻未獲回應。

對此，市黨部主委黃文益明確表示，黨部未接獲相關信件，必須具名且有明確內容才處理，無具體的人事時地物，黨部無法調查，也處理不完。若是黑函，黨部更不會主動處理。

黃文益調，針對尚未確定提名席次選區仍以共識決為原則，若時間到依舊沒共識，才會進入表決。

