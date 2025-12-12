議員受訪突伸手「摸女記者這1處」！超噁行徑全被拍

國際中心／綜合報導



女性無論在交友、職場上都務必多加留意性騷擾事件！近日波蘭1名國會議員在接受電視採訪時，突然將手伸到女記者胸前，試圖關閉對方的麥克風，嚇得這名女記者當場往後退，急喊「請不要碰我！」，整段畫面全被鏡頭拍下，並在網路瘋傳，該名議員也遭網友們撻伐，怒轟「根本是個變態」。





議員受訪一半突伸鹹豬手「摸女記者領口」！超噁行徑嚇翻網：根本是變態

波蘭國會議員斯庫爾凱維奇，近日捲入騷擾女記者風波。圖／翻攝自Wojciech Skurkiewicz臉書）





根據《太陽報》報導，波蘭國會議員斯庫爾凱維奇（Wojciech Skurkiewicz）在10日接受電視台女記者採訪時，雙方正針對烏克蘭戰爭問題進行激烈辯論，該名記者指控斯庫爾凱維奇無視事實，並篡改相關資訊，沒想到斯庫爾凱維奇突然失控，怒回「別裝得好像你腦子裡只有花生，沒有大腦似的」。

廣告 廣告

議員受訪一半突伸鹹豬手「摸女記者領口」！超噁行徑嚇翻網：根本是變態

斯庫爾凱維奇突然伸手到女記者胸前，多次想關閉她的麥克風。（圖／翻攝自Ｘ ＠nexta_tv）





不料，除了口頭開嗆外，斯庫爾凱維奇還突然伸手到女記者胸前，多次想關閉她的麥克風，記者則馬上嚇到，火速向後退，嚴肅說道「請不要碰我！」、「請不要侵犯我的個人尊嚴！」，但斯庫爾凱維奇則表示「妳現在反應過度了」，多次強調自己是想關掉麥克風，記者則反嗆「不，反應過度的是你」，最終兩人在不愉快的氣氛下結束了採訪。

議員受訪一半突伸鹹豬手「摸女記者領口」！超噁行徑嚇翻網：根本是變態

記者馬上嚇到，火速向後退，嚴肅說道「請不要碰我！」。（圖／翻攝自Ｘ ＠nexta_tv）





畫面曝光後，立刻讓社群罵翻，不少網友痛批斯庫爾凱維奇，「根本是個變態」、「如果覺得被冒犯其實可以直接走人」、「動手動腳是什麼意思？」、「他沒有資格碰她，也沒有資格侵犯她的個人空間，完全沒有正當理由」、「這應該會斷送一個政客的政治生涯」。不過，也有網友認為，「這是誤會，他只是想搶麥克風，但不得不承認，他的手法不太高明」、「他是要碰麥克風，不是女記者，是她刻意把話題引到了自己身上」。









《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：議員受訪一半突伸鹹豬手「摸女記者這1處」！超噁行徑嚇翻網：根本是變態

更多民視新聞報導

男子趁妻熟睡「拿煮沸熱水倒臉」！只因怕被戴綠帽

201男同志開「三溫暖淫趴」！做到一半被警喊卡

這國家女子瘋租「1小時老公」！在家享受金手指服務

