議員吳旭智陪同黨員還原真相 呼籲選舉回歸理性

「冒充黨工、導致長輩受傷」事件鬧得沸沸揚揚，新竹縣議員吳旭智陪同當事黨員現身還原事實。吳旭智呼籲選舉回歸理性，不要因立場不同而模糊基本是非。林姓黨員對於被汙衊感到不解與震驚，目前已前往警察局備案，並要求保留完整監視器畫面以維護清白。

當事人林姓黨員表示，自己是基於憂心新竹縣未來而利用下班時間自發性拜訪黨員，在門口出示黨証並明確表明黨員身份，從未自稱為「黨部人員」或「志工」，卻被誣陷為「不明人士假冒」。

林姓當事人還原當天現場指出，當天與章姓女士交流時，章女士情緒突然失控，在拉扯過程中，黨員為保護隨身財物而與之僵持，章女士是在持續追搶黨員包包途中不慎自行跌倒。

針對「逕自離開」的抹黑，當事人當場出示手機通聯紀錄，證明在章女士跌倒後，因驚魂未定且擔憂再受攻擊而退至路口，並隨即撥打 119 尋求救護協助。後見章女士已自行起身且仍能凶狠的瞪人，確認無礙後才回覆無須派救護車，絕非「罔顧長輩安全」。

林姓黨員表示，對於被汙衊感到極度不解與震驚，目前已前往警察局備案，並要求保留完整監視器畫面以維護清白。法律顧問指出，章女士強搶包包之行為恐涉嫌「強制罪」，惟考量其年事已高且疑受誤導利用，暫不提告。

吳旭智議員譴責有心人不應刻意截取不完整影像片段誤導媒體，此舉已涉嫌誤導公眾。吳旭智強調，當事人已清楚說明事件經過，完整影像也證實章姓婦人涉及法律問題，對於外界的不實指控，呼籲各界回歸理性，將注意力放回縣政討論，切勿以抹黑、造謠傷害黨內團結。



