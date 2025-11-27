議員哥站台挺陳見賢 鄭朝方面露尷尬：我管不住鄭家

新竹縣 / 綜合報導

身兼國民黨新竹縣黨部主委的新竹縣副縣長陳見賢，今（27）日在縣議會宣布投入2026新竹縣長選舉。被外界點名最有可能代表民進黨角逐縣長人選的竹北市長鄭朝方，他的縣議員哥哥鄭朝鐘，現身站台力挺陳見賢。對此鄭朝方回應，「我管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我」。

新竹縣副縣長陳見賢說：「見賢一定會讓生活在這一塊土地上，所有的家人好朋友，以身為新竹縣民為榮，好不好。」大聲宣示慷慨激昂，身兼國民黨縣黨部主委的新竹縣副縣長陳見賢，27日一早來到議會，表態希望代表藍營，參選2026新竹縣長寶座。

新竹縣副縣長陳見賢說：「朝著這個方向，朝這個(參選縣長的)目標，勇往邁前，謝謝大家。」道完謝後深深一鞠躬，鏡頭拉遠一看，疑站在後排有個人好眼熟，原來他是無黨籍的新竹縣議員鄭朝鐘，父親鄭永金是馬政府時期的國策顧問，家族色彩偏藍，而他也是外界點名綠營，最有可能角逐縣長人選的竹北市長鄭朝方的哥哥，外界熱議難道是與弟弟不同調嗎。

新竹縣竹北市長鄭朝方說：「呃...這個我想，我們都是成人了，那就可以看得出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」雖然鄭朝方的臉有點尷尬，但針對陳見賢正式宣布角逐，鄭朝方則大方回應，認為對方是一位人緣很好，基層組織非常雄厚的副縣長給予祝福，會不會代表綠營出馬，鄭朝方話說得保守。

新竹縣竹北市長鄭朝方說：「(民進黨)中央黨部他們認為說，有優秀的人才，各領域的人才，都有機會來擔任縣市首長的候選人。」不過相較藍營目前除了陳見賢，還有立委林思銘徐欣瑩，都在摩拳擦掌，2026究竟誰會披上藍營戰袍，征戰新竹縣未完待續。

