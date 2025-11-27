議員哥站台陳見賢參選記者會 鄭朝方傻眼：我管不住他

民進黨籍竹北市長鄭朝方27日對於哥哥鄭朝鐘站台國民黨籍副縣長陳見賢參選記者會，表示自己管不住哥哥。（邱立雅攝）

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢27日宣布參選，大批站台支持者赫然出現民進黨籍竹北市長鄭朝方的哥哥、無黨籍竹東鎮議員鄭朝鐘，被問及此事，鄭朝方遲疑了一下之後表示，哥哥是成年人，「我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」

陳見賢27日大張旗鼓宣布參選新竹縣長，被國民黨當成假想敵的鄭朝方認為陳見賢是一位人緣很好，而且基層組織非常雄厚的一位副縣長，「我們給予祝福」。

近期一份民調認為鄭朝方對上國民黨陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘，皆處於領先的狀態，對此鄭朝方表示非常訝異，自己擔任竹北市長，不知道為什麼會被抓出來跟他們做民調。

新竹縣一直被民進黨視為艱困選區，鄭朝方被問及徵召的可能性，他表示，中央黨部分為3步驟處理，第一個步驟為連任屆滿的部分，將會透過初選民調等等方式。其次是連任的部分，最後才是處理艱困選區，中央黨部會徵詢各方意見，或者中央黨部認優秀的人才，都有機會來擔任縣市首長的候選人。

對於27日當天鄭朝鐘站台陳見賢宣布參選記者會，鄭朝方表示跟哥哥都是成年人，都有自己的政治理念，「哥哥有他自己的想法，我管不住他，也管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我。」

