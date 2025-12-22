議員問北捷隨機殺人何時接獲持刀攻擊報案？北市警答不出來

台北市議會交通委員會。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會交通委員會今天開會，檢討19日隨機傷人事件當下處置，以及後續策盡作為。與會的北市議員徐弘庭等人追問，北捷事發當下是否知道嫌犯張文持有刀械？警方第一次接獲持刀攻擊是幾點？又是何時定調為大規模攻擊性行為？北捷及警方均表示，第一時間不知張文持有刀械。

徐弘庭詢問警方，首次接到持刀攻擊是幾點？何時認定是危險物品的攻擊行為？因為處理方式絕對不同，是否到有民眾過世前都不知兇手持械？質疑時間序整理得這麼清楚，警察局長李西河還召開記者會，現在卻答不出究竟什麼時候得知嫌犯持有刀械？

游淑慧詢問，北捷車站站長替傷患加壓止血時，沒有發現是刀傷？

警方說明，當天下午5點25分至32分，6次接獲通報都只提到煙霧，沒有提到刀械。

北捷回應，站長抵達現場時，發現傷者胸口一直在流血，趕緊脫下外套加壓止血，當時不清楚是什麼傷勢，但有通報行控中心有人受傷。

