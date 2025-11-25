議員喊話中央設「台語委員會」！綠高雄市長4參選人「他」表態了

記者楊士誼／台北報導

台語復興以及推廣日益被重視，高雄市議員張博洋本月總質詢時指出，高雄市推動了第一個台語實驗小學-北嶺國小做為台語復振的示範場域，並呼籲綠營有意參選下屆高雄市長的人選應該要共同響應，並且支持中央設立專責單位以協助地方來幫忙將台語繼續被看見、被說出、被延續。參選高雄市長的民進黨立委許智傑今（25）日則表態支持，他強調，台語是母語，「我們本就應有傳承、延續的責任」。

綜合報導指出，位在高雄路竹的北嶺國小，日前成為全國第一間台語實驗學校，該校原本也面臨招生縮減被迫裁撤的命運，但因10多名棒球隊員就讀才得以存續。而校方在兩年前決定轉型並獲多數家長贊成，在台語教學的特色下，北嶺國小今年小一新生招生率更成長40%。除有台語老師協同教學，該校多數教師則華、台語並用教課。

平時以台語「四句聯」押韻著名的許智傑今天率先表態，成為爭取綠營高雄市長提名四人中，首位連署本案的參選人。針對張博洋的呼籲，許智傑更表示會全力支持，他強調，高雄是全台灣唯一的「百萬台語人口城市」，「台語是我們的母語，我們本就應有傳承、延續的責任在」。

許智傑提到，相對中央已經有客委會、原民會來重視各族群的文化保存，並制定相關計畫與補助辦法可做為文化推動的協助，然而台語的部分相對而言逐漸被忽略！現況只能透過家庭教育、校園內較為基本的鄉土語言教學來讓孩子學台語，更何況現在「聽得懂卻不會講」的情況在年輕一代的比例越來越多，所以在台語復振工作及推廣上，確實應該檢討並重視。

許智傑呼籲，現階段教育部能夠成為地方政府在台語復振的靠山，並在政策制定、基層教育上的支持、文化內容推動等等上能夠予以協助，一起努力將母語的根繼續在這塊土地上茁壯、長大。

