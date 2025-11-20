議員夫按摩伸狼爪「被抓包直接遭趕」竟還辯：別間店可以，以為你們也行

社會中心／嘉義報導

嘉義市議員黃露慧丈夫遭業者指控，多次偷摸女按摩員小腿。（圖／業者提供）

嘉義市議員黃露慧、任職於嘉義地檢署書記官的王姓丈夫，日前遭某越式洗髮店業者在社群平台發文指控，王男被按摩小腿時，因對女店員毛手毛腳被下逐客令，沒想到，王男竟稱「別間店可以，我以為你們也可以」；發文一出，隨即引發熱議，其妻子黃露慧馬上代夫道歉，嘉義地檢署也表示，已啟動行政調查，將召開人事考核會議依法審議懲處。

整起事件起源於嘉義某間越式洗髮店業者於17日在「Threads」發文並PO出影片，指出一名男子常常來店消費，但店員每看到該男子的預約時，都面露難色，原來該名常客來按摩時，多次對女店員進行不當觸碰，但因店員不想把事情鬧大，所以未報警，直到對方再度來消費時，店員終於受不了，才向主管告知此事。

廣告 廣告

王男離開前說「別家店可以，我以為你們也可以」，讓業者決定PO網。（圖／業者提供）

業者表示，當該男常客入店後，自己馬上進入警覺狀態、持手機錄影，果然拍到男子趴著按摩時，手開始不安分，垂下來碰觸到按摩員小腿，且還不只一次，在蒐證完整個過程後，業者隨即請按摩員停止工作，請客人起身離開。對方疑似自知理虧要離店，卻仍辯「別間店可以，我以為你們也可以」，讓業者直呼氣炸，並強調絕不會再接待對方。

事後，王男也身份曝光，為嘉義地檢署書記官，也是嘉義市議員黃露慧丈夫，傳出涉嫌性騷事件，嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，王男下班時間行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，內部已經啟動調查，王男表示歉意，同時將召開人事考核會議，依法審議懲處。

市議員黃露慧則表示，知道丈夫有按摩的習慣，平常壓力大時會去按摩，如果在按摩過程中，有不小心碰觸到按摩師的小腿造成當事人不愉快的反感，「我感到很抱歉，我誠摯對當事人表示歉意」；黃露慧說，其實不管是有意還是無意，只要碰觸到別人的身體，都是不對的，要尊重他人的身體自主權。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

統一併購家樂福2年「突爽降10億元交易款」原因曝光

駕車直闖總統府管制區…無照男被拖下車竟頻喊：我是皇太子

嘉義「包尿布癌末男」收押疑服毒亡…解剖驚見離奇結果：沒癌也無氰化物

少女和家人郵輪旅突離奇失蹤…員工掃房驚「遺體竟被裹毯塞床底」

