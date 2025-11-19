議員夫按摩偷摸服務員小腿 書記官被抓包竟回「別間店可以 以為你們也行」

嘉義地檢署一名書記官在下班時間去按摩，卻偷摸按摩師的小腿，地檢署將召開會議討論懲處。翻攝嘉義地檢署臉書



嘉義市議員黃露慧丈夫、擔任書記官的王姓男子，被爆料在按摩時偷摸越式洗髮店的員工小腿，被抓包後還辯稱「別間店可以，我以為你們也可以」。黃露慧對此表示抱歉，王男所任職的嘉義地檢署也表示已啟動內部調查，將召開人事考核會議討論懲處。

嘉義市東區一間越式洗髮業者前天（11/17）在Threads指控，有客人對店裡按摩師毛手毛腳，業者還貼出蒐證影片，明確拍到王男在按摩過程中偷摸女按摩員的小腿，王男當場被下逐客令，業者痛罵「真的快氣到瘋掉！」

廣告 廣告

業者在貼文中表示，王男是常客，店裡同事看到他的預約，紛紛面露為難，原因是這名王先生前幾次來消費就曾對員工毛手毛腳，但她們基於大事化小的心態，並未追究，這次是主管剛好在店內，員工才揭露這起離譜的事件。

業者指出，在這名王先生消費的過程中，他密切關注其動靜，沒多久就看到王男摸女員工的畫面，立即拿手機錄影蒐證，隨後請王男離開，永不再接待，沒想到王男離開前還說「因為別間店可以，我以為你們也可以。」讓業者相當氣憤。

由於事件在網路上延燒，Threads上的相關貼文已遭下架。

黃露慧對此表示，她知道先生有按摩的習慣，平常工作壓力大的時候就會去按，如果按摩過程中有不小心碰觸到按摩師的小腿，造成當事人不愉快或反感，她願意向當事人致歉。

嘉義地檢署表示，王男下班時間行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，內部已啟動行政調查，王男接受調查時表示對店家很抱歉，將召開人事考核會議，依法審議懲處。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

直擊！搶買麥當勞奶昔大哥包「排隊3小時」 粉絲人龍畫面曝

拍片要女模穿雄女制服「改造乖乖女」 網紅這下慘了

太扯！女嘲諷高市早苗「車力巨人」 被起底是洪秀柱乾女兒與藍黨代表