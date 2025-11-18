議員建議基隆設原民處 謝國樑：謹慎考慮中

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市原住民相關業務，目前多由基隆市政府民政處原住民族行政科統籌，市議員陳明建今天在施政總質詢，建議市府成立原住民行政處，市長謝國樑表示，謹慎考慮中。

內政部今年修正公布「地方行政機關組織準則」，放寬縣（市）政府一級單位及所屬一級機關的設立總數上限，市府人事處長林燕菲上午在議會答詢，市府目前有20個單位，可增加2個單位，現正規劃新增單位，但因員額有限，不可能增加2個單位。

廣告 廣告

無黨籍平地原住民市議員陳明建說，截至10月，基隆市有1萬192名原住民，占全市人口數比例2.83％，而「平埔原住民族群身分法」已於10月23日由總統賴清德公布施行，據內政部估算，基隆市在日治時期，已有1萬432名平埔原住民，若加上可預見增加的平埔原住民人數，希望民政處盡早因應。

陳明建表示，基隆市目前原住民相關業務，包括文化、體育、教育甚至就業等方面，都集中在民政處原住民族行政科，人力配置相當吃緊，建議市府成立原住民行政處。

謝國樑答詢，他要很誠懇地說讓市府繼續評估，大家共同朝成立原住民行政處思考，但目前可能沒有想法要立刻設立，應該先檢視其他已設立原住民行政處的縣市，有哪些功能是基隆市目前尚無法做到，再進一步加強。

陳明建接著詢問，有考慮中嗎，謝國樑說，「謹慎的考慮當中」，而市府預計新成立的局處會與勞工權益有關。（編輯：林恕暉）1141118