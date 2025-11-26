議員建議安南區青草崙公墓土地活化再利用 民政局：與民意溝通做出妥善規劃





台南市議員李中岑26日自由發言時，建議市府於安南區青草崙公墓未來使用規劃，能設置小型殯葬設備或廳舍，補足台南殯葬量能。民政局表示，會與在地議員與民眾溝通，做出妥善的運用規劃。

李中岑說，南區殯葬所量能目前不夠台南市使用，一直在更新，安南區人口快速成長，已是台南市人口第二多的行政區，能否在安南區設置一所簡易殯葬廳舍？安南區很多居民的習慣是將往生者放在家裡，現在安南區大樓開始林立，宗教信仰不一樣引來不少爭議，青草崙公墓是安南區第一示範公墓，周遭有靈骨塔和很多空地，應是一個適宜的地點，一來不怕鄰近住戶抗議，再來可帶動土城消費。

廣告 廣告

民政局說明，安南區第一示範公墓（青草崙公墓）佔地約16公頃，因土葬式微，110年9月13日公告基區内0-3段禁葬，4-6段使用中；殯管所並於110年起已陸續通知逾使用期限墳墓家屬辦理起掘及歸還使用墓基，未來將重新規劃設置公園化環保樹葬專區，有效利用活化公墓墓地並循環使用；福壽路六段2巷至20巷,於113年10月16日劃定本市骨灰拋灑專區。

更多新聞推薦

● 賴清德將投1.25兆國防特別預算保台 民眾黨：堅定捍台民主就不可架空台民主