議員建議引進水上觀光運具 陳其邁：結合港區腹地優勢、提升觀光潛力

記者洪正達／高雄報導

高雄市長陳其邁1日下午於議會答詢時，針對議員建議於愛河引進水上巴士等觀光運具，他表示，相關規劃牽涉市場需求與營運效益，市府將進行更周延評估。他認為，視野不應僅侷限於愛河水域，應同步布局更廣闊的觀光發展空間。

陳其邁指出，高雄港區擁有遼闊水域與腹地優勢，包括高雄港旅運中心及棧貳庫等周邊景點皆具深厚觀光潛力，若能串連港灣特色打造多元水上運具，將使高雄的觀光獨特性與吸引力不遜於國際重要港灣城市，提升整體觀光量能。

針對議員關切的港區管理及拆船作業議題，陳其邁說明，港區水面作業屬港務公司權責，市府則負責岸上相關措施。他已責成市府秘書長郭添貴與港務公司強化協調，釐清權責分工並落實管理，確保各項作業安全且有序。

陳其邁進一步指出，拆船產業具乾式與濕式多種工法，市府期盼與業者合作，持續改善作業方式、降低汙染，並要求嚴格遵守環境保護標準，以共同落實環境永續，守護港區周邊生活品質。

