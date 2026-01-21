議員張瀞分宣布不再參選 交棒涂力旋接班

國民黨市議員張瀞分宣布不再參選，讓身邊的「年輕人」里長涂力旋接班。

▲國民黨市議員張瀞分宣布不再參選，讓身邊的「年輕人」里長涂力旋接班。

國民黨資深台中市議員張瀞分二十一日舉辦春聯揮毫活動，並公開宣布不再參選下屆議員，讓身邊的「年輕人」社皮里長涂力旋接班，她表示，擔任民代為民服務，最重要的是真誠，將幫助涂力旋參選市議員；涂力旋表示已準備好承擔，願意接下這一棒，用行動把前輩打下的基礎延續下去。

張瀞分指出，涂力旋很踏實、很認真，她跟江啟臣選舉時，涂力旋一直在旁協助，她不敢說「接班」，但會幫忙涂力旋，因為涂一直在幫她，她也要回饋。

涂力旋表示非常感謝張瀞分議員，一路以來的提攜與信任，讓我在基層服務與公共事務中，有學習、也有承擔的機會。過去十幾年來，我始終站在第一線，從最基層的地方服務做起，跟著江啟臣副院長與張瀞分議員，一步一步理解地方建設的脈絡，也實際參與推動與執行。

張瀞分現年八十三歲，於一九七八年首次參選當選豐原市代表，後當選第十至十五屆台中縣議會議員，二○○五年，張瀞分當選豐原市市長，二○一○年台中縣市合併後，擔任首任台中市豐原區區長，二○一四年再參選當選台中市議員。