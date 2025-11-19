議員張顥瀚質詢批發言人名額浮濫 謝國樑反擊:沒有詐領助理費
政治中心／綜合報導
為了推廣市政、傳達市長理念，基隆市府的發言人數量一度多達7個、但多數工作都集中在兼任發言人的民政處長呂謦煒頭上，議員張顥瀚質詢狂轟，卻被市長謝國樑冷不防回戳一句"沒有詐領助理費不合理"，瞬間引燃兩人戰火。
民進黨基隆市議員張顥瀚說「所有副發言人的工作都是一個處長、一個發言人承擔，你覺得這樣合理嗎？」
謝國樑說「我覺得這樣沒有詐領助理費不合理。」
民進黨基隆市議會聯合總質詢，議員張顥瀚狂打"市府發言人名額浮濫"，卻被市長謝國樑反戳他助理費案，場面瞬間升溫。
基隆市府強調，前發言人余治明並非被開除。（圖／民視新聞）
張顥瀚說「所以勒，你現在質疑我這件事情？」
謝國樑說「我沒有質疑你，我只覺得事情有分輕重緩急，跟一個基本程度。」
張顥瀚「你既然要直接對幹，來，定讞了嗎？」
謝國樑「你不是認罪了？」
張顥瀚「所以定讞了嗎，今天本席不論怎樣，現在就是基隆議員，針對你的人事任用、針對預算使用本來就有監督權。」
張顥瀚直指基隆市府發言人、副發言人一度達到7位，但相關工作幾乎都落到民政處長兼任發言人的呂慶瑋頭上，很多副發言人被檢舉上班都在泡咖啡、拍照當網美。
張顥瀚「我甚至還收到，副發言人只會待在辦公室泡咖啡、拍拍影片當網美，甚至還有來到現在的副發言人，連出席活動都沒有、連發言都沒有，我們基隆市府最多發言人達7位。」
謝國樑「應該是沒有7位有新的發言人，舊的早就沒在做了，你們算的時候，包括麗蟬、余治明，都不是發言人了」
張顥瀚「所以他現在不是發言人了？」
謝國樑「他不是發言人了啊。」
基隆市長謝國樑。（圖／翻攝基隆市議會）
謝國樑說大部分副發言人都是兼任、還有主要任務在身，立刻被抓到破口。
張顥瀚「請問這位（產發處）約聘人員，在產發處做什麼工作？」
基隆市產發處長蔡馥嚀「應徵時就是用，協助市長室。」
張顥瀚「今天產發處缺員，他該回產發處嗎？」
謝國樑「報告議員，我們借調按照、過去到現在的比例借調。」
張顥瀚「我了解，剛剛市長你講的，產發處現在有沒有缺額？有啊，缺員，交通處難道沒有缺嗎？」
謝國樑「借調跟前市府。」
張顥瀚「所以現在都講說，都前市府，那為什麼那麼多前市府政策你不跟？人事任用就跟前市府。」
編制遭到質疑，謝國樑強調12月起會調整編制，維持1正3副的發言人架構，未來也不會再增額。
（民視新聞綜合報導）
原文出處：議員張顥瀚質詢批發言人名額浮濫 謝國樑反擊：沒有詐領助理費
更多民視新聞報導
怕無人照顧！8旬母悶殺癱子「法官盼總統特赦」 府方回應曝光
國台辦搬賴氏家廟祖訓談賴清德 梁文傑冷笑回嗆「這一句」
惡修財劃法釀大災難！中央財源慘遭掏空 明年恐得增債逾5000億
其他人也在看
曾拿國光獎章…高雄選手、教練被爆赴中參加全國賽「有入籍？」 市府將徹查
高市議員陳麗娜今（11/19）在總質詢表示，多名高雄滑輪、溜冰選手近年赴中國參加全國賽事，甚至辦居住證、繳社保，並身穿中國地方隊制服，疑違反中央禁令、涉及統戰。高市府運發局長侯尊堯表示，已掌握部分教練長期赴中執教，將全面清查，若查證屬實將停權、撤獎金並通報中央。太報 ・ 10 小時前
藍白黨魁會談"2026大選合作" 黃國昌:若非男主角 不會扯後腿
政治中心／綜合報導藍白兩黨主席今天登場，話題觸及2026選戰合作，鄭麗文表示，希望一加一大於二，黃國昌也說，一定用最大誠意，選出最強團隊。黃國昌還稱，若新北市長選戰，男主角不是自己，不用擔心他會扯後腿。只是交換禮物時，黃國昌送了一盞燈，讓外界猛酸，"職業關燈手，連燈都自己準備好"。民視 ・ 45 分鐘前
高雄溜冰選手遭爆穿大陸隊服出賽「領台灣獎金」 市府喊查
高雄市多名溜冰曲棍球選手遭爆料「兩岸通吃」，一邊領取高市府及國家的豐厚獎金，一邊卻穿著大陸隊服參加對岸賽事，高市議員陳麗娜今（19）日質疑是否違反中央規定及統戰疑慮，要求市府徹查。對此，市長陳其邁回應，將依法清查並通報運動部及陸委會。中時新聞網 ・ 12 小時前
小瑋曬「關鍵證據」駁逼館長給2千萬！網友看完笑了 大胖言論被翻出也遭轟
館長（陳之漢）日前遭元老級員工「大師兄」李慶元、主管小瑋一連串毀滅式爆料，其中李慶元提及館長要求小瑋「傳私密照」給館嫂助興，小瑋17日發文回應，駁斥自己勒索館長給2000萬，並曬出相關對話紀錄，不過卻引起大批網友質疑。此外，今年7月元老級員工大胖也怒斥，館長沒送自己名車「那是公司車」，再次掀起網友熱議。鏡報 ・ 11 小時前
「兩大黨聯合就能解決任何問題！」許信良喊話：台灣需要真正的大聯合政府
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日舉辦藍白領袖會談，與此同時，前民進黨主席許信良也舉辦新書發表會，他直言自己過去就曾經主張台灣應採取聯合政府，「兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，台灣需要一次真正的大聯合政府。」許信良的新書發表會邀請許多藍綠政治人物出席，其中包括剛卸任的前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席吳伯雄、國民黨前桃園縣長吳志揚、國民黨立委牛煦......風傳媒 ・ 52 分鐘前
「台灣有事」風波難收場！日媒爆料：高市早苗私下坦言「說過頭」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，事件持續延燒，日媒爆料，高市說完後，曾私下向身邊人士坦言「剛才有點說過頭了」，其幕僚更懊惱自責事前準備不足。中天新聞網 ・ 10 小時前
孫淑媚16歲嫩照曝光 自喊是「正貨」網驚嘆：從小美到大！
【緯來新聞網】「金曲台語歌后」孫淑媚近日在社群媒體分享一張16歲時的青澀照片，並配文寫道「青春啊…1緯來新聞網 ・ 6 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 14 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 9 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 17 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 7 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 4 小時前