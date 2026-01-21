議員怒罵川普髒話！「讓美國滾蛋」紅帽熱銷 併吞野心促丹麥格陵蘭團結

編譯曾宜婕／綜合報導

格陵蘭反美局勢升溫！丹麥議員直接在議會飆髒話叫川普「f××k off（滾蛋）」，在丹麥和格陵蘭也開始流行「Make America Go Away」的紅色帽子，格陵蘭總理於20日記者會呼籲要民眾為「軍事入侵」做準備。《衛報》評論指出，雖然格陵蘭和丹麥過往因獨立問題多有分歧，但川普想併吞的野心卻反而讓兩地在此時此刻團結一致。

丹麥議員大罵川普「f××k off」

據福斯新聞20日報導，丹麥議員韋安德（Anders Vistisen）在一場針對美國和格陵蘭的會議上發表評論：「讓我用你聽得懂的語言說明：總統先生，給我滾蛋（Let me put this in words you might understand: Mr. President, f××k off）」但隨後遭到副議長制止講髒話。

丹麥議員韋安德（Anders Vistisen）在議會上大罵川普「f××k off」（圖／翻攝畫面）

格陵蘭總理呼籲人民「做好入侵準備」

據美國媒體20日報導，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在記者會上表示：「儘管不太可能發生軍事入侵，但不排除這樣的可能性。」尼爾森說明，格陵蘭政府將成立應變小組，以協助民眾應對可能發生的日常生活危機，而政府也正在向民眾宣導新的應對方案，例如：每戶家庭應儲備足以維持五天的糧食。

「讓美國滾蛋」紅色帽子成為風潮

據《紐約時報》20日報導，在丹麥和格陵蘭的抗議遊行中，到處都有人戴著印有「讓美國滾蛋（Make America Go Away）」的紅色帽子。還有另一款帽子上用丹麥語寫著「Nu det Nuuk」，這句話原意是丹麥語「已經夠了（Nu det nok）」的說法，以格格陵蘭首都努克（Nuuk）諧音取代最後一個詞，傳達「適可而止」的抗議口號。

這頂帽子是由哥本哈根一家古著店老闆托內森（Jesper Tonnesen）於去年夏天製造。托內森表示，因為對全球政治局勢感到心力交瘁，所以決定設計這款帽子，「我感到無能為力，我想做點什麼，即便只是微不足道的小事。」

起初這頂帽銷售量非常少。但就在上週，帽子的照片開始在網路上瘋傳，需求量瞬間暴增。短短幾小時內，店內的庫存便被一掃而空，訂單量甚至遠超出了店家的製造量能。

印有Make America Go Away的紅色帽子。（圖／翻攝自X平台 @DivineBows）

川普讓丹麥和格陵蘭比以往更團結

《衛報》20日評論指出，由於過去的殖民歷史，丹麥和格陵蘭一直以來存在分歧，其例如工資不平等、雇主對員工的差別待遇等。在1960到1970年代，丹麥政府甚至強制對超過4000名格陵蘭青少女植入子宮內避孕器，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也因此於去年9月公開道歉。

過去在丹麥和格陵蘭也因獨立問題爭論不休，評論指出，川普正是藉口若格陵蘭獨立，可能會被俄羅斯或中國立即侵占，將不利世界局勢，藉機提出併吞構想。但在川普的威脅下，丹麥和格陵蘭雙方反而更加團結一致，抵禦美國的野心。

