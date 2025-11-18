議員憂廚餘禁養豬如何去化 盧秀燕：在豬農與市民、國人尋求平衡 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市廚餘量全台第二高，自禁用廚餘養豬政策上路後，轄內廚餘若全面由文山與烏日焚化爐負責處理，恐不堪負荷。市議員朱暖英今（18）日指出，去年台中市共有3萬4764噸廚餘作為養豬使用，未來全數改進入焚化系統，已讓本就老舊的文山焚化爐面臨更大壓力。

「南屯居民成為老爐虐用下的受害者，那空氣品質誰來負責？」朱暖英說，據環境部統計全台家戶廚餘用於養豬量達21萬6361公噸，其中高雄5萬5058公噸最多，台中3萬4764公噸緊追其後，台南3萬2579公噸位居第三。但她質疑，文山焚化爐在106年就屆齡，處理量能已從原本的900噸降至600噸，如今卻要「一爐兩用」，垃圾、廚餘一起燒，不僅提高故障率，更可能因高含水量與鹽分造成戴奧辛等污染物排放增加。

朱暖英要求環保局，必須加速推動文山焚化爐汰舊換新，同時在汰換期間做好垃圾減量、垃圾分流與廚餘源頭減量，以免垃圾處理缺口持續擴大。她強調，真正的環保城市不是「越燒越臭、越燒越髒」，市府不能把南屯的耐受度當成理所當然。

環保局長吳盛忠表示，要以台塑製成有機肥的雲林經驗處理廚餘，加速台泥達環文山合作聯盟，以新技術替代文山垃圾焚化廠老舊設施。

另外，市議員曾威則擔憂，大部分豬農希望繼續以廚餘餵養，他們過去一直盼政府興建統一蒸煮場，不只能減少蒸煮異味，也能使用更好的設備；市府若執意禁止廚餘養豬，清運絕對會面臨巨大挑戰，目前的清運方式是豬農花了幾十年才安排出來，要找到替代方案並不容易。

台中市長盧秀燕回應，市民與國人反對廚餘養豬，是普遍共識，也是社會大眾看法；她上周所說的是「這是個趨勢」，市府會在豬農、市民與國人的共識間尋求平衡，做好輔導轉型配套，不會貿然禁止。目前還沒辦法公布具體作法，因為這會是個非常龐大的計畫，須審慎研議。

照片來源：台中市政府提供

