議員憂焚化爐飛灰堆置 盧秀燕:不會有飛灰山

市議員王立任表示，現今飛灰包在文山焚化爐旁橋下堆成山，擔心成「飛灰山」。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市廚餘目前都移至焚化爐焚燒，民進黨市議員王立任今天在市議會質疑，焚化爐在焚燒垃圾後會產生底渣與飛灰，其中飛灰含有重金屬等高毒性物質，必須經過穩定化或熔融等方式才能安全處置，環保局將飛灰固化，分別送到各焚化爐掩埋，其中文山焚化廠目前已有約4000包、約5100噸飛灰固化包堆置在橋下，更是鄰近溪流，嚴重威脅環境安全，現在有垃圾山，未來恐怕就有一座「飛灰山」。

盧秀燕表示，不會有飛灰山，現在暫時堆置，焚化爐建好會有處理的方式。

王立任表示，台中市飛灰產生量龐大、去化困難，恐重演大里垃圾山悲劇，形成另一座「飛灰山」，台中市3座焚化廠后里、烏日、文山，一年共產生約2萬5千噸飛灰，但受限於外縣市處理費用調漲，自今年1月起，台中不再將飛灰委外運出處理，所有飛灰只能堆置在台中市。

王立任指出，后里焚化廠採固化後掩埋，烏日焚化廠雖委由業者進行熔融再利用，但仍累積約660噸飛灰滯留廠內；文山焚化廠情況更為嚴重，目前已有約4000包、約5100噸飛灰固化物堆置在廠內，且隨每日焚燒作業持續增加。

王立任指出，文山焚化廠今年原將4800噸飛灰送往霧峰掩埋場，但掩埋場於9月即滿載、無法再接收，使文山廢棄物「無路可去」。如今文山廠內飛灰越堆越多，甚至堆置在橋下、鄰近溪流，嚴重威脅環境安全，擔心未來恐怕就有一座飛灰山。

他更質疑，市府規劃將文山飛灰轉往清水掩埋場，但該場址已封閉多年並進行腹地復育，去年市府在未向地方說明的情況下悄悄施工，既未舉辦公聽會，也未向居民說明飛灰堆置的必要性與風險，居民都不知道清水掩埋場要堆飛灰，這不是民主程序應有的態度，要求說明。環保局長吳盛忠表示，會跟居民說明。

市長盧秀燕表示，不會有飛灰山。(記者蘇金鳳攝)

