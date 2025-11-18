議員憂禁廚餘養豬市府無配套 盧秀燕︰不會斷然實施

台中市民進黨議員林德宇（見圖）於議會總質詢時指出，市長盧秀燕在上週就說要禁止廚餘養豬，但目前全市有8萬多頭豬，大概3萬多頭豬吃廚餘，若市府要禁廚餘養豬，是否有去了解豬農心聲、有無配套措施，新北市就有配套，但台中市都沒有動作。

市長盧秀燕表示，會在豬農及市民共識之間尋求平衡，因為禁餵廚餘是趨勢，但是市府會輔導及配套，因此廚餘禁養豬不是馬上實施。農業局代理局長李逸安說，用廚餘養豬有36場，上週農業局有前往了解養豬戶後續意願，絕大多數希望用廚餘養豬，要從長計議，不會斷然要求豬農不能用廚餘養豬。

市議員林德宇、曾威昨天在市議會，針對台中市府將禁止廚餘養豬提出質疑，因為市府要改推養豬改用飼料，如此豬農未來不想協助載廚餘，事實上豬農也不願意禁廚餘養豬，在此情況下，市府禁令就馬上實施？要求聽取豬農心聲，且要有配套。

曾威表示，台中市每天270噸廚餘，豬禁餵廚餘後要如何處理？有業者建議蓋大型廚餘蒸煮場，解決廚餘的問題。農業局代理局長李逸安回應，並不考慮興建。