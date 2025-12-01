議員憂防災型都更難執行 蔣萬安允研議延長期限

（中央社記者楊淑閔台北1日電）北市議員許淑華今天說，許多老舊建物沒有使照，難適用防災型都更，且施行期限只剩3年，全市約有170萬戶幽靈房屋，無法拿到都更獎勵。台北市長蔣萬安表示，將研議延長期限。

蔣萬安今天出席台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員許淑華質詢時表示，蔣萬安市長選舉時在北松山聯合新村拿到非常高票，當選後也宣布大都更時代政策，防災型都更就是其中之一，但聯合新村總共12棟780戶，無法符合防災型都更條件。

許淑華說，聯合新村建物老舊，有住戶希望都更，卻因為有建照、沒使照，成了幽靈房屋；此外，距防災型都更到期還剩約3年，也難以獲得100%住戶同意進而實施都更。

許淑華提到，蔣萬安曾告知要簡化認定，盡快協助處理，結果台北市都市更新處依舊告知聯合新村住戶非屬合法建築，無法都更。

蔣萬安答詢表示，清楚里長很關心此案，老舊建築因為過去法規規定而沒有使照，為此市府有提供簡化程序，請住戶提供其他證明文件。

許淑華反問蔣萬安，住戶怎麼可能提供50年前的建築狀況證明，而且只剩下3年左右，難以讓700多戶都同意都更及申請合法建築物證明文件。

許淑華說，聯合新村780戶到現在都沒辦法動，全台北市目前總共有3萬4085棟的幽靈房屋都是同樣的狀況，累積大概有170萬戶的居民到現在都沒法拿到都更獎勵，質疑大都更時代要怎麼處理。

許淑華還表示，另一個大眾運輸導向型發展（TOD）都更也將在明年5月到期，但北市有6條捷運線正在施工中，到期後就停擺了，這樣一來形同蔣萬安政策跳票，要求連同防災型都更都延期，至少5加5年。

台北市副市長李四川說，推動防災型都更是要鼓勵都更，5年是試辦期限，可鼓勵更多都更，原則上會繼續辦下去，應該不只5加5。蔣萬安允諾朝此方向規劃。

都更處會後告訴中央社記者，民國60年12月以前，法規未要求建案全面申請使照，雖可補領使照，但需請建築師簽證建物符合現行的建築技術規範，惟老建築恐怕難達標，例如消防安全就可能不符合現行規定。

都更處說，無法補領使照的情形下，可改為申請合法建築物證明文件，但需100%住戶同意申請才能進行，聯合新村又面對尚無法獲得100%住戶同意申請的困難。

根據都更處補充，防災型都更113年3月29日起施行，期限到118年3月29日止。（編輯：蕭博文）1141201