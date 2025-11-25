即時中心／黃于庭報導

高雄市議會昨（24）日進行市政總質詢，有議員關心高雄財政狀況，其中包含非法定社會福利預算增加衍生的財政風險。對此，高雄市長陳其邁回應表示，相關預算增加主要是因為人口結構老化，支出的健保費補助亦增加，市府同時衡量整體財政可負擔下而加以調節。

針對議員建議，澄清湖周遭整體空間進行再規劃，啟動「高雄大湖公園旗艦計劃」小組的構想，陳其邁回應，將請副市長林欽榮整合包括雙湖公園、果嶺公園及澄清湖風景區等範圍，整體檢討規劃。

廣告 廣告

此外，陳其邁強調，市府也持續滾動式通盤檢討公共設施保留地，針對205廠遷建至大樹，請林欽榮副市長就周邊公共設施、道路興建或改善，研議整體開發。

議員另外關注大社自強街上仁武戶政事務所大社辦公室、大社區公所、大社圖書分館等公家機關林立，但停車位不足，造成民眾不便，陳其邁指出，將整合相關機關，釋出空間以供停車場使用，短期規劃盤點、畫設停車格位，長期則請林欽榮研究更通盤的解決辦法。

原文出處：快新聞／議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔

更多民視新聞報導

黃國昌訪日「柯文哲秒回民眾黨部」！遭問「見縫插針」阿北藏不住

通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光

捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了

