議員戰殷瑋慘翻車！粉專酸：那叫賴清德開海巡船

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民進黨議員何孟樺日前質詢台北市力推無菸城市政策，與台北市研考會主委殷瑋起口角。粉絲專頁「政客爽」PO出一段影片，還原當下情況，指何孟樺的質詢方式，「這種要求從未見過！綠議員點名殷瑋，慘遭嗆爆後要求快下台。」建議何若要針對稽查人力問題，「那我建議賴清德也可以親自去海巡署開船巡邏、去市民大道指揮交通、去立法院門口當警衛排班」。

民進黨議員何孟樺日前質詢為無菸城市一事與台北市研考會主委殷瑋發生爭執。（資料照／中天新聞）

近日何孟樺與殷瑋為無菸城市交鋒話題，在網路上熱議。政客爽PO出一段影片，還原當天的情況表示，何孟樺質疑無菸城市稽查人手可能不足，而台北市長蔣萬安回應，現在1位公務員加上1位委外人員勸導稽查的狀況良好，會持續減少公務員的工時。但未料何孟樺卻突然嗆：「可以叫主委殷瑋跟發言人去現場排班一天啊！」

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政客爽表示，結果殷瑋回答，自己已跟發言人都去過很多次，然後還反邀何孟樺「歡迎議員一起來啊！」這時，何卻一直不答應去現場看，又突然嗆：「我叫市長回答，誰是你老闆啊？」殷瑋回：「人民就是我的老闆！」然後民進黨議員就開始一起崩潰，要求殷瑋下台。

臉書粉絲專頁「政客爽」PO出一段影片，還原當下情況。（圖／政客爽臉書）

政客爽嘲諷，若何孟樺要殷瑋跟發言人去現場排班稽查吸煙者，「那我建議賴清德也可以親自去海巡署開船巡邏、去市民大道指揮交通、去立法院門口當警衛排班」。

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