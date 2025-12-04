議員批兒少保護機制失靈！受虐童、家長苦等不到諮商 蔣萬安這麼說

台北市長蔣萬安出席議會市政總質詢。(記者田裕華攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市幼兒園虐童案頻傳，市議員張文潔今(4)日在議會總質詢重砲抨擊蔣萬安，台北市兒少保護機制「根本失靈」，點名教育局不但未依流程啟動必要協助，萬華私幼受虐孩童的家長明確提出需要「心理諮商」等受害家庭支持，市府完全無任何協助，反而對外高調宣布重罰97萬，她質問蔣萬安，「公平、正義你到底做不做得到？」蔣萬安承諾，不管公、私立的受虐孩童與家長，有需要都會給予全力的支持。

張文潔指出，今年4月幼佳幼兒園受害家長在研究向教育局反映疑似虐童時，明確提出需要「幼兒安置」、「心理諮商」等受害家庭支持，不過市府完全無任何協助，反而對外高調宣布「重罰97萬」，但是孩子實際上什麼幫助都沒有得到，5月、6月、7月都向市府表達需要協助，但直到現在沒有社工、沒有輔導、沒有諮商，通通都沒有，受害個案幼童上週親自到婦幼隊製作筆錄時，都是婦幼隊警方發現情況不對，疑惑「怎麼沒有社工？」主動通知社會局，該案將近10個月，社工才到位。

廣告 廣告

張文潔更進一步揭露，有家長4月就在教育局時任學前科科長蔡曉菁面前提醒，業者在同地址2樓設有安親班，不要讓涉嫌虐童的教保員「轉移」到樓上帶小孩，教育局卻毫無作為，直到8月才「抓到」業者果然如此操作。

張文潔直言，「這不是失職，什麼才叫失職？」更離譜的是，教育局直到9月才寄出簡訊「提醒受害家長可以申請心理諮商補助及相關資源」，但簡訊內容沒有申請流程、申請方式、相關說明，連提供的電話都打不進去，卻拒絕家長們持「台北市合格心理諮商機構」的諮商單據進行補助申請，敷衍、放生受害家庭。

張文潔要求市府，要給予實質的幫助，不是只寄出公文、簡訊，甚至可以給予補貼，放寬心理諮商補助認定標準，讓受害家庭得以補助實際已付費的復原治療。蔣萬安承諾，不管北市公、私立的受虐孩童與家長，有需要都會給予全力的支持，針對補貼部分會回去研議。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

彰化人記得儲水！61里12/16~17停水、降壓23小時

好市多「全球店王」傳將取消免費 居民：公有市場用地怎可收費？

