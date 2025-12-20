議員批凶嫌從容換裝 警：已盡力

針對台北捷運、中山商圈發生隨機砍人案，行政院長卓榮泰下令要求警政署，在全國各地鐵、公路、捷運、航空站重要地點維持高度戒備，台北車站20日警方持長槍巡邏警戒。（趙雙傑攝）

北捷19日傍晚爆發重大隨機殺人事件，27歲通緝犯張文不僅丟擲煙霧彈，更持刀殺害路人。國民黨台北市議員柳采葳質疑，張姓凶嫌的犯案時間長得離譜，從當天下午3點就開始連續縱火，警方竟無法掌握行蹤，犯嫌甚至可以在製造大規模混亂及砍傷民眾後，從地下街步行返回旅館更衣，並再次犯案，卻沒有即時被掌握行蹤。

她怒批，社會安全網依然存在難以忽視的缺失，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起，不能只在悲劇後遺憾，必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫，讓隱藏在角落的風險被提前接住，「台北不該是一個讓市民走路都感到恐懼的城市，安全感重新回到街頭，是大家要一起面對的重要工作。」

台北市警局20日公布張文作案時間點，澄清沒有延誤，19日下午近4時接獲110通報有兩起火警，中山分局立即展開調查，發現是3起縱火案，開始調閱沿線監視器畫面，發現嫌犯變裝改騎Ubike逃離現場，在下午5點41分查出縱火者是張文，但此時張嫌已在北車犯案。

官警透露，從張文縱火到查出他的身分，速度已經算快，只能說他早有預謀、5度變裝躲避查緝，讓在後苦苦追趕的警方晚了一步。

官警無奈地指出，台北車站很大，不可能每個地方都有捷運警察，且張文丟擲煙霧彈後現場一片混亂，也沒有人看到他朝何處逃跑，趕到現場的警力須了解狀況後才能展開偵辦，只能說現實與理想還是有一段很大的差距，「警察不是神，我們是在跟時間賽跑，已經盡力了」。

行政院長卓榮泰昨天說，蕭先生被張姓犯嫌持刀砍殺，他在醫院看到蕭先生的大姐跟三姐，心情很沉重，家屬希望能夠了解動機，找出家庭社會教育的原因，為什麼一個年輕人會在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸，他表示政府了解動機原因之後，該檢討、該加強的會一併處理。