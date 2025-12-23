議員批北車案發時「無捷警」在場 捷警隊長坦言警力有限

針對議員質疑捷警隊勤務安排有空隙，捷警隊隊長廖洛育坦言警力有限，願意負起一切責任。（圖／翻攝畫面）

張文在北市無差別隨機攻擊，釀成4死11傷慘案，台北市議員游淑慧質疑台北市警察局捷運警察隊於案發時「完全沒有捷警人員」，指出勤務出現空窗時段。對此，捷運警察隊隊長廖洛育23日回應坦言，警力確實有限、隊上同仁年齡也偏大，若隊捷警隊有任何指責，「他都願意負起相關行政懲處與責任」，希望外界不要苛責同仁。

針對外界諸多疑義，捷運警察隊隊長廖洛育說明，有關無線電通訊是否暢通，主要因考量捷運自地下區域，加上車廂於軌道間行駛，難免未有訊號不佳狀況，因此為確保通訊暢通，捷警使用台北捷運公司的無線電，而轄區分局和新北市警察局均有建置無線電，因此獲報時均能即時轉報，若涉及鐵路警察局與其他單位，則有警用電話可以聯繫。但礙於捷運公司無線電為歐規，警用為美規，因此在整合上有一定困難，但此案發生時，相關單位都已在第一時間獲報。

在勤務編排上，廖洛育說明，捷警隊負責轄區為雙北捷運共117個站體，配置警力203名，其中外勤為168名，而每天捷運系統人流量逾200萬人次，無法預判案件會發生在何時、何地或何處，只能以交錯編排勤務方式，以及在案件發生時盡快趕赴現場，所以造成勤務的罅隙，會持續精進和檢討。

廖洛育也坦言，捷警隊警力有限，且隊上人員年紀偏大，多數均已屆齡，在勤務上相當辛勞，對於外界有任何指責或要求，他也會負起相關行政懲處和必要責任、不會逃避，請各界不要苛責辛勞盡力的捷警隊成員。

