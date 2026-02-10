議員批基捷二階評估報告承諾跳票 市府籲中央快核定預算

基隆市政府呼籲中央盡快核定基隆捷運第一階段基本設計，讓基隆捷運盡快動工興建。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

民進黨籍議員痛批基隆市長謝國樑允諾將於去年底公開基隆捷運第二階段可行性評估報告，但承諾明顯跳票，要求市府應於農曆年後迅速公布。但基隆市政府表示，去年進行的是全市路網的先期規畫，目前正在修正，後續將報中央核定後，才能展開二階的可行性分析。並呼籲中央盡快核定基隆捷運第一階段的預算，讓基捷能夠儘速開工。

民進黨籍議員張之豪近日指，謝國樑去年初表示，已向交通部爭取經費，展開基隆捷運第二階段的可行性評估，並承諾將於去年底公布評估報告，但迄今都沒有公布報告，認為是市府「承諾跳票」，要求應在農曆年後公布評估報告。

對議員的質疑，基隆市政府交通處長陳耀川表示，市府去年3月27日獲交通部同意補助1950萬元，加上基隆市政府自籌550萬元，展開基隆市捷運整體路網規畫，並將基隆捷運第二階段納入可行性研究，並於去年8月30日展開。

陳耀川指出，依交通部「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，先前要經過整體路網評估、個案可行性研究及綜合規畫三階段作業。目前仍停留在「整體路網評估」階段。

陳耀川說，這一階段的作業目的在於全面檢視基隆市運輸需求與發展構想，並評估各路線之優先順序，作為後續推進基捷第二階段可行性研究的重要依據。目前已經完成了整體路網規畫評估，現正進行修正，後報中央核定，後續才會進入路線可行性分析。

相對於基捷第二階段的規畫，陳耀川認為，眼下更重要的是，新北市捷運局早在113年底就將基隆捷運第一階段的基本設計送交通部，目前仍在行政院公共工程委員會審議，迄今已經1年有餘都尚未核定下來。致使基隆捷運主線、基建軌道等相關工程，都無法結標開工。呼籲中央能夠盡快核定基捷基本設計部分，讓基隆捷運開始動工興建。

