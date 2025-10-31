議員批大林蒲遷村非住商地估價偏低 高市府：確保符合市場行情

陳麗娜質詢直言大林蒲遷村協議價購非住商用地價格偏低，應符合最新市價。 圖：陳麗娜服務處／提供

[Newtalk新聞] 高雄市議員陳麗娜今（31）日在議會財經部門質詢中，直言大林蒲遷村協議價購非住商用地，價格偏低，應符合最新市價，要求經發局和地政局明年四月前先開說明會，向居民說明估價方式。經發局長廖泰翔表示，大林蒲遷村已啟動新一輪第三方估價程序，將參考周邊實價登錄資料與近年交易行情，確保價格符合市價，未來將與地政局在明年四月前聯合召開地方說明會，向居民公開估價依據與計算方式，保障協議價購程序公正透明。

陳麗娜指出，大林蒲遷村計畫已進入協議價購階段，經發局負責非住商用地如農地、公保地等部分，但目前估價與市場行情落差過大。她舉例，農田水利署去年標售鳳鼻頭段兩筆非都市土地，每坪成交價達 15.8～16.9萬元，但市府規劃遷村區域內土地僅估 3萬元，即使加計協議價購最高加 4成，也僅約 6萬元。她強調，這樣的差距讓民眾難以接受，特別是在鳳鼻頭、邦坑與大林蒲地區，周邊捷運黃線延伸線、循環經濟園區及貨櫃基地等開發帶動土地升值，若市府估價未能反映市場現況，恐引爆信任危機。

此外，陳麗娜也關切前鎮第一公有市場重建進度與攤商安置條件。她指出，市場預計 2027 年完工，應有 200攤左右，目前已有逾 8成攤商登記回遷，但對於攤位大小、租金金額、補貼及住宿需求仍一頭霧水。她建議市府應明確公布租金計算方式與攤位配置標準，應比照其他市場實施全面性租金補貼與社宅安置方案，以保障攤商權益。

經發局長廖泰翔表示，前鎮第一公有市場將於下月召開說明會，說明攤位分配、管理費與雙攤申請機制，社宅部分則將與都發局持續協商研議。

