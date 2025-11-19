議員批天花板髒污凸顯稽核失靈 北捷承諾精進

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北19日電）台北市議員王欣儀接獲陳情，指捷運忠孝復興及忠孝新生站的天花板與通風口長期累積髒污，顯示對清潔廠商的履約稽核制度失靈。北捷表示，將依排程清潔並精進驗收機制。

國民黨台北市議員王欣儀今天發布新聞稿表示，捷運忠孝復興與忠孝新生站的天花板和通風口長期不潔，明顯積累灰塵，板材也泛黑，甚至有發霉狀況，觸目驚心。

王欣儀說，依據台北捷運公司的委外清潔合約，天花板與通風口應每2個月1次，維護標準為「擦拭後表面潔淨無灰塵」，但近幾個月實地勘察都發現觸目驚心的髒污，廠商明顯未落實合約，北捷卻仍驗收過關、照付費用，恐有弊案疑慮。

廣告 廣告

王欣儀表示，這2個轉乘車站每年都有上千萬人次進出，天花板與通風口的陳年髒污不僅影響觀感，更隱藏健康甚至公安風險，因此要求北捷全面盤點清潔狀況，提出改善計畫與時程，並檢討廠商履約稽核制度，確保清潔作業不再流於形式。

台北捷運公司說明，捷運車站通風口清潔作業依是否須搭鷹架分為每2月1次及每年1次不同頻率，將依排程持續清潔，未來會把清潔前後照片納入紀錄備查，以精進驗收機制。（編輯：方沛清）1141119