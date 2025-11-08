議員批振興東區商圈活動效益差 北市府：擴大串聯

（中央社記者劉建邦台北8日電）議員稱市府大巨蛋振興東區商圈政策，巨蛋熱、商圈冷。商業處表示，大巨蛋人流有轉至附近商圈帶出收益，仍規劃擴大至其餘場館，盼提升演唱會經濟。

台北市政府商業處今天提供資料顯示，台北大巨蛋在2023年開幕至去年止，共舉辦超過70場球賽及9場展演，估約175萬人次入場；今年初至9月底舉辦超過87場棒球賽及12場展演，累計214萬人次入場。

商業處表示，台北大巨蛋辦活動時，開場前及散場後的東區與信義商圈湧入人潮，確實帶動附近區域經濟發展，顯示大巨蛋人流有明顯轉至附近商圈並帶出收益。

國民黨台北市議員王欣儀以質詢資料表示，市府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等振興商圈活動，實際成效是巨蛋熱、商圈冷，活動效益差。

王欣儀說，大巨蛋去年辦球賽及展演創造約新台幣近1百億元經濟效益，但民眾赴東區商圈實際消費僅9.3億元。如市府去年推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」活動，辦理6檔行銷，但店家營收卻降。

她表示，市府規劃明年串聯小巨蛋等場館及附近商圈推廣行銷活動，執行費為830萬元，但認為行銷強度可能會被稀釋，恐讓各商圈效益更低。

王欣儀說，市府應導入具消費吸引力及互動性行銷，如鼓勵民眾跨店消費完成任務抽獎等作法，可刺激買氣也能協助商圈曝光，才是真正幫助商圈轉型。

商業處表示，因應大巨蛋啟用人潮，去年起辦理「大巨蛋 Home Run 遊台北」串聯行銷活動，推出商圈夜市折抵券等活動，盼增加球迷在賽前或賽後至附近商圈消費誘因。

商業處表示，此活動已形成店家及民眾習慣行銷模式，明年除針對大巨蛋運動賽事辦理商圈店家串聯活動，並規劃針對台北小巨蛋等指標型展演活動，提供如商圈夜市折抵券等，擴大串聯各場館且會邀附近商圈店家響應，以公私協力，一起提升台北市演唱會經濟效益。（編輯：張銘坤）1141108