議員批文山焚化廠BOT案新爐延宕中市環保局︰已在議約、工期約4年

針對台中大里掩埋場垃圾去化及文山焚化廠BOT案，民進黨市議員林德宇昨（17）日在議會總質詢時要求環保局，應清楚公開文山焚化廠新爐BOT案，公開透明、拒絕黑箱，要讓全民來監工，不要一拖再拖。林德宇質疑，BOT案的新爐施工順序及30年營運，市府應編列多少公務預算，環保局都未清楚說明，盧市長就信口開河說「今年動工，4年後完工」，根本是不負責任都說法，他要求市府不要假動工欺騙選民。

環保局代理局長陳政良表示，中間的變因可能蠻多的，之前給議會的資料是131年可以完成。只要文山焚化爐點火，應該就可以有餘裕的空間、餘裕量來做處理。

廣告 廣告

林德宇說（見圖），大里掩埋場到今年8月為止，大里掩埋場垃圾的暫存量已經累積到38萬9千噸，還會再繼續增加嗎？今年1月到8月目前是3萬2千噸，今年你累積到現在有多少？

環保局代理局長陳政良表示，11月底就有打包計畫，大里掩埋場垃圾，每天200噸的部分會打包，短期間就是讓在大里掩埋場的垃圾不再增加。

林德宇要求環保局在預算審查前提供文山焚化廠BOT最新去化版本，林德宇問，文山焚化場，何時做評審審查的？何時甄審？何時選出最後申請人？

環保局代理局長陳政良回應，文山焚化爐BOT案已在9月選出最優申請人，正在議約，預計本月底完成。新焚化爐將一次興建2座、每座450噸、每日總量900噸的大型處理設施，將全面取代現有3座老舊爐（每日總量600噸）；考量垃圾處理不能出現缺口，全案將採「拆舊建新」模式，工期約4年。

陳政良表示，9月份，目前在議約，應該月底可以議約完成。