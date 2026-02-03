議員批查緝慢半拍 高市府：主動送辦

美濃大峽谷農地盜採砂石案偵結起訴，議員質疑高市府難辭其咎。圖為石麗君以「種香蕉」名義買下的成功段農地。（林雅惠攝）

高雄美濃大峽谷農地盜採砂石案偵結起訴，但議員質疑，市府長期掌握情資卻未即時作為，導致土地遭大規模破壞，難辭其咎。高市府3日強調，此案為市府114年主動稽查後移送檢方偵辦，已依《廢棄物清理法》、《土石採取法》重罰行為人各300萬元，並成立跨局處快速反應聯合稽查機制，對破壞國土行為絕不寬貸。

高市議員白喬茵直言，即便現場已查獲正在盜採砂石的挖土機，市府卻僅依《土石採取法》裁罰300萬元，未進一步向上追查不法集團、資金流向與最終受益者，該集團不法獲利逾2億元，裁罰金額毫無嚇阻效果，市府事後宣稱加強巡查，令人質疑僅為宣示而已。

高市議員許采蓁直批，政府作為過於消極，難怪多年來讓犯罪集團肆無忌憚破壞土地。根據高市府民國114年8月資料，美濃多達26個大型坑洞，還有8個坑洞未整復完成，直到立委柯志恩介入並經媒體曝光，市府與檢調才積極動作，若早就積極處理，為何土地被破壞到這種程度才發現？

地方居民指出，遏止盜採砂石及非法回填廢棄物，關鍵在執政者重視並加強警政查緝，過往高雄縣時期警方查緝嚴格，如今得先通報再會同經發局等單位協調，錯過第一時間查緝，且易導致單位間互推責任，政府應拿出魄力，全面落實查緝。

高市府強調，此案是市府去年主動發現美濃區成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊等廢棄物，犯行明確，依違反廢清法裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原，市府也主動移送地檢署偵辦，並提供相關事證、物證，對違規破壞環境行徑絕對查辦到底，藉由與中央建立聯合稽查平台持續監測，以嚇阻不法集團。