議員批柯文哲取消滅鼠週 釀漢他病毒防疫破洞 律師：假驁！亂刪費用就是會爆炸

北市大安區驚傳漢他病毒死亡首例，王欣儀批柯文哲任內取消滅鼠週，釀防疫破洞。（圖為環保局加強公共區域鼠類防治） 圖 :台北市環保局提供

[Newtalk新聞] 台北市大安區驚傳國內今年首例漢他病毒死亡病例，7旬翁發病8天喪命，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性。國民黨台北市議員王欣儀表示，早期郝龍斌時代，北市每年都會辦理「滅鼠週」，但此政策在前市長柯文哲任內被取消，導致「防疫破洞」。對此，律師林智群直言，柯文哲就是假會（台語），有些費用刪掉了短期看不出問題，但時間久了就是會爆炸。

王欣儀日前提及，大安區許多里長陳情指出，在郝龍斌時代，北市每年10月都會統一辦理「全台北市滅鼠週」，透過市府跨局處力量與鄰里同步行動，效果顯著，但在柯文哲任內遭到取消，導致近年來滅鼠工作淪為各里「單打獨鬥」，防疫網明顯出現破洞，呼籲蔣萬安市府展現魄力，恢復全市或全區同步滅鼠行動。

廣告 廣告

對此，林智群律師2日發文直言，在柯文哲對比之下，原本沒存在感的郝龍斌突然看起來很優秀，嘲諷「郝本來是市長的地板，現在看起來竟然變成天花板？至於馬英九前市長，因為他水淹台北城的政績，我把他歸類在地下3樓」。

「機器運作得好好的，就不要亂改」，林智群批評，柯文哲就是假會（假驁，台語，自作聰明之意），有些費用刪掉了，1、2年還看不出問題，但時間久了，它就是會爆炸。網友紛紛留言狠酸「八年市長只拆一條天橋，其他時間都在打嘴泡，跟財團打交道，收錢！」 、「斌斌至少有守住容積率」 、「天花板是阿扁啦，後面的通通都是地下室。檳榔是地獄十八層。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌喊「給我4年、我說到做到」 她轟： 咆哮問政與情緒控管 給他一天都嫌多

陳佩琪突爆已寫好「橘子」長文 還喊很精彩 吳靜怡：敢發誓橘子從沒拿錢進柯家？