議員批水汙染未及時告知市民

市議員施偉政（左）與張之豪（右）要求市府，全面檢測公私立學校與幼兒兒園，以確保水質安全。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆河水汙事件延燒，市議員痛批市府反應慢半拍，呼籲全市公私立全面檢測水質。基隆市於十一月二十七日清晨六點三十分在八堵抽水站發現自來水遭受汙染，環保局在上午八點即抵達現場處理。然而，市民卻在毫不知情的情況下，持續飲用疑似受汙染的自來水，直到多名民眾出現不適症狀，事件才逐漸曝光。

張之豪議員表示，他在二十七日下午四點接到市民陳情電話，反映家中自來水已有明顯石油味「好幾個小時」。質疑既然環保局在上午就已掌握到水質異常，代表汙染水早已流到民眾家中的水龍頭。基市府本有至少八小時以上的時間，可以發布警示，例如提醒民眾暫勿飲用，但市府卻遲未公告，導致許多市民在不知情的情況下飲用疑似受汙染的水源。

張之豪指出，事件發生後，已有市民因飲用後出現 上吐下瀉、皮膚紅癢、蕁麻疹等症狀並就醫。批評基市府與基市衛生局明明有充足的時間可以提醒市民，卻直到週日事件擴大後，才陸續動起來，已經太晚。此外，水公司至今仍未提出後續賠償措施，包括民眾醫療費用負擔、濾水器濾芯汰換等問題都懸而未決，他呼籲水公司「拿出誠意」。

施偉政議員表示，許多家長最擔心的是，校園與幼兒園的飲水安全。雖然基隆市教育處表示，全市學校已完成水質檢測並「安全無虞」，但目前檢測項目多為餘氯、重金屬等常規指標。施偉政強調，家長最關心的是石油化合碳氫化合物（ＴＤＨ）是否有檢測？如果沒有，所謂的「安全」仍讓家長存疑。

他指出，這次事件不僅影響一般住戶，也衝擊到學校、幼兒園、托嬰中心以及餐飲業者，市府應更積極面對，提供清楚透明的資訊，才能讓家長安心。

施偉政與張之豪議員呼籲，基市府應 立即針對全市所有公立、私立與準公立幼兒園，進行全面水質檢測，並新增ＴＤＨ等與石油汙染相關的項目，完整對外公布檢測結果，讓市民了解目前水質狀況。他們要求市府應加速處理事件、落實水質安全監管，並儘速提出補償方案，以回應市民的高度焦慮與實際損失。