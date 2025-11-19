議員批災害救助金限設籍基隆 謝國樑：年底前社會處擬草案送市府

基隆市議會19日進行總質詢，議員認為基隆市府現行災害救助金核發辦法中，限制受災戶必須設籍基隆才能申領，要求市府研擬調整。基隆市長謝國樑表示，將要求社會處參考雙北，研擬修正相關規定。（張志康攝）

近日花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流的災害，造成許多民眾生命財產損失，議員指出，現行災害救助金要求災民預設籍在基隆市，要求市府研究思考調整救助金發放對象的調整，讓真正受災的民眾能夠得到幫助。基隆市長謝國樑要求市府社會處年底前擬好草案送市府討論。

基隆市議會19日上午進行總質詢，民進黨議員張之豪表示，今年10月花蓮縣光復鄉因為馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成嚴重災情。但現行基隆市政府《災害救助金核發辦法》規定，僅有在基隆設籍的民眾能夠申領。他指出，此舉將造成實際受災的民眾卻無法申領，以光復的案例來看，會出現一定程度的不公平。

張之豪指出，目前基隆災害救助金辦法中規定，只發放給在基隆設有戶籍的民眾，若有民眾實際受災，但其戶籍不在基隆，則災害救助金就無法取得。但以鄰近的新北市的相關規定，非僅不限制戶籍必須設在新北市，即使受災戶不是中華民國國籍，也一樣可以取得災害救助金。

謝國樑表示，議員提到災害救助金的發放辦法不夠彈性，以今年10月基隆市協助花蓮光復的災害時，事後檢討市府也有同感。他認為市府也應該研擬災害救助金的定義及發放對象。他也當場要求市府社會處參考雙北的法規及案例，在年底前將修法的草案準備好，送到市政會議進行討論。謝國樑也允諾，市府會盡快修正相關法規及辦法。

現行《基隆市天然災害救助金核發辦法》規定，災前未設籍基隆市且未居住於受災損毀住屋者，不予發給。但《新北市天然災害救助金核發辦法》適用對象為中華民國國民，以及國民之配偶為台灣地區無戶籍國民、外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，已在台灣地區合法居留並共同生活者。

