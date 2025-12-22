議員批無法連續監控如貓捉老鼠 北捷將尋適用系統

（中央社記者黃麗芸台北22日電）張文在北市發動隨機攻擊事件，台北市議員汪志冰和徐弘庭今天表示，北捷行控中心無法連續監控犯嫌行動，建議應添購科技設備防範；北捷表示，將精進檢討，並尋適用工具導入系統。

台北市議會交通委員會下午審查台北大眾捷運公司115年度附屬單位預算等案，台北捷運公司總經理黃清信會中針對19日張文隨機攻擊事件進行專案報告。

國民黨籍台北市議員汪志冰表示，犯嫌張文19日下午4時59分從台北車站M8進站，直到下午5時34分從R2出口離開，期間歷時35分鐘，且移動動線都在捷運站相關連接處或地下商場，起初出狀況時，捷運行控中心難道無法連續監控犯嫌的路徑，以便站務人員或警方掌握其行蹤。

捷運公司答詢說，第一時間會先確認現場到底發生什麼情形，行控中心會調閱事發位置的監視器畫面，也可看到個別畫面，但無法看見連續性的畫面，以利後續追蹤。

汪志冰說，若行控中心目前只能看見單點影像，面對張文預謀犯案還變裝逃竄，「貓捉老鼠」很難掌握先機，未來應透過科技或其他方式精進解決，以避免類似憾事再發生。

同黨籍市議員徐弘庭則提到，捷運新埔站去年發生持刀案時，就建議將監視器換成AI人工智慧辨識，市場上早就有，只是受限傳輸問題與成本考量，但應思考人命跟成本究竟孰輕孰重，要花費多少成本去做這件事。

徐弘庭說，北捷目前是調監視器回看，以人工方式一一回看比對追蹤路徑，根本無法及時掌握犯嫌行蹤，如今發生這件憾事，應重新思考購置更適用設備，以防範此類預謀性犯案模式。

北捷總經理黃清信表示，經查為磁區故障，主機不能回播。針對此事件會再做檢討，將搜尋有無相關科技產品，也會了解同業間有無更好的做法，如果有合適的工具，願意導入系統設置，以提升場域安全性。（編輯：方沛清）1141222