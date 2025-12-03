議員批狂燒5.2億公車補助換來脫班與減班？市府︰必須負擔服務性路線虧損補貼

台中市議會今3日舉行審查市府提案二三讀會，市議員陳俞融指出，市府提案中有關「公路公共運輸永續及交通平權計畫」。總經費高達5億2,709萬8,836元，十分驚人。但中央補助款僅有1億3千多萬，佔比才26%；而臺中市政府，市庫要負擔的配合款竟然高達3億9,074萬4,162元，佔了整整74%！

陳俞融質疑（如圖），市府每年編列巨額預算補貼公車業者，這將近4億元的市民納稅錢砸下去，換到了什麼樣的公車服務品質？台中市政府雖持續補助公車業者，但公車「搭不到、過站不停」問題仍普遍存在，台中市交通局統計，異常發車及過站不停，一年近8000件，讓搭車族無奈。且公車脫班、減班、駕駛態度不佳、甚至拒載長輩的案件已快成為市民對於台中公車的共同印象。

陳俞融提醒，如果市府只是無止盡地當業者的提款機，卻無法在契約中要求具體的服務指標改善，這筆高達74%的市庫配合款，根本花得非常不值得。要求市府提出具體的改善承諾。

交通局長葉昭甫表示，根據發展大眾運輸條例，針對服務性路線，公共運輸有虧損的部分，市府必須要去負擔相關的虧損補貼，而公車品質問題，已經改成上下半年各有一次公車評鑑，也都有公布，台中市公車發車準點率大概95-96%，整體來看，公車是在進步。