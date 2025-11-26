議員批盧秀燕重大建設決策反覆及怠惰 7年讓財政損失1145億

民進黨議員周永鴻批盧秀燕上任七年浪費一千多億元。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕再過一年就要卸任，民進黨議員周永鴻今天在市議會檢視盧秀燕7年指標建設，批因決策反覆與行政怠惰，導致預算暴增與潛在財政損失高達1145.7億元，若盧秀燕沒有「逢龍(林佳龍)必反」，大改建設，就不會浪費上千億元的經費，換算下來，足以普發給每位市民4萬200元現金，或讓全市國中小學童免費吃營養午餐長達53.5年。

市長盧秀燕表示，由於原物料上揚，造成一些重大建設經費上揚，她並質疑，這兩天高雄市黃線經費從1142追加經費從2348億，爆增906億元，漲幅63％，工期可准延後6年，原本2028年要完工，可延到2034年，而台中市因為原物料及工資上揚，導致七項增加一千億，但別的縣市一條就打倒台中市，前瞻預算高雄就比台中市多1千億元，台中市被不同的對待，請大家不要用雙標對待台中市政府。

議員周永鴻表示，盧秀燕這7年來造成1145.7億元的浪費是財政黑洞，是嚴重的「人禍」，讓市民付出了慘痛代價；他一一舉例，在「水湳轉運中心」初期，盧市府為了切割前朝，砍掉銜接國道的匝道，近期重新評估後的方案竟跟林佳龍時期幾乎一樣，但量體縮水、預算增加9.5億元，未來啟用後更因匝道來不及同步完工，註定造成交通黑暗期。

周永鴻表示，「台中巨蛋」在林佳龍時代規劃65億元，盧秀燕增編124.5億元，為了讓預算帳面好看，將內裝、機電等必要設施24.5億砍掉改為「減項發包」，未來才要由ROT處理。

周永鴻並指出，大里掩埋場處理計劃原0.7億元預算，盧上任增編約37億元；文山焚化爐的BOT案合約條件大幅退縮，市府負擔增加至少93.7億元。

另外，周永鴻更直指，捷運藍線機電標未經審議擅自調漲，預算增加到890億元，而國際足球園區堅持換址導致預算翻倍，增加7.7億元，皆顯示盧市府財政紀律崩壞。

中市長盧秀燕表示，經費增加是原物料及工資增加。(記者蘇金鳳攝)

